優衣庫掰掰 「喬帥」改穿LACOSTE

喬柯維奇法網將穿LACOSTE亮相。(截自LACOSTE臉書)

塞爾維亞網球名將現居世界第2喬柯維奇(Novak Djokovic)，30歲生日「改頭換面」，揮別與日本服飾品牌優衣庫(Uniqlo)的5年贊助合作關係，22日記者會宣布成為法國品牌拉克絲蒂(LACOSTE)(俗稱鱷魚牌)代言人，法網將會以全新服裝亮相。

「喬帥」迎接30而立前一天，先是宣布法網將邀請8座大滿貫單打冠軍、傳奇名將阿格西(Andre Agassi)進入教練團。2012年和優衣庫簽下5年合約的他，30歲這天與優衣庫的5年合約也走完，22日宣布成為LACOSTE全新代言人，「喬帥」自己也在臉書直播記者會，從教練團到服裝一口氣大風吹。

LACOSTE認為「喬帥」的球風與品牌優雅、堅韌概念相輔相成，LACOSTE也成為喬柯維奇繼愛迪達(Adidas)、義大利服裝名牌Sergio Tacchini和優衣庫後，第4個服飾贊助商品牌。

(中時電子報)