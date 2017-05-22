暖男楊晨瑜從警 作詞譜曲「咱的名」唱出警察心聲

彰化警分局偵查隊員楊晨瑜從警兩年多，花費半年時間完成警察之歌「咱的名」。（謝瓊雲攝）

今天休假在家的楊晨瑜不用值勤，受訪時拿起吉他自彈自唱，自己的創作曲。（謝瓊雲攝）

彰化警分局偵查隊員警楊晟瑜，2年前退伍後考上警察特考，熱愛音樂的他大學時期就自組樂團擔任主唱，去年嘗試將從警以來，看見同仁員警背負沉重壓力的心情，自己作詞作曲寫出「咱的名」並擔任主唱與拍攝MV，上周六影片放上網路後引發熱烈回響。

31歲的楊晨瑜畢業自中原大學心理系，從警是他的心願，原本在派出所任職，後來掉到偵查隊當刑警，兩年來看見很多警察辛苦的一面，因此去年底開始嘗試創作，譜寫出「咱的名」，道出多數警務工作者說不出口的心聲。

楊晨瑜說，其實警察跟其他人一樣，都有自己的名字，但也有共同的職稱「警察」，背後代表公權力、代表社會各界賦予的責任與期待，也默默承受許多並不公平的刻板印象。

起初他在第一線執勤時，面對民眾、學習執法的態度，常常會覺得很艱辛、甚至感到很「卑微」，無論如何，往往只能苦往肚裡吞、有口難言；因此花了三四個月，完成這首歌，並在友人居中協助下，找來唱片公司的音樂製作人盧新民與音樂MV導演林宇軒。

「好有感覺音樂事業有限公司」的音樂製作人盧欣民說，「咱的名」希望帶給紛紛擾擾的台灣社會一道正向的光束，MV導演林宇軒則表示，完成這支作品後，連他們自己看了都覺得感動。

楊晨瑜表示，因為沒有經驗對音樂錄製的經費沒有概念，過年時領到年終獎金後自掏腰包五萬元，很感謝所有團隊傾力相助，影片20日在網路上發表，他自己都覺得好熱血、好激動！

他說，希望大眾能看見警察背後的辛苦，重新認識警察這個職業，也希望藉由歌曲為自己和所有警察同仁打打氣，無論前方的道路有多艱難，都能不忘當初從警初衷，堅持下去。

(中時)