憂債主找豬哥亮家屬麻煩 余天：不能債留子孫！
與豬哥亮相交數十年的余天，22日中午與老婆李亞萍、女兒余筱萍一起出席「關懷演藝人員端午節餐會」，余天憂心地說，就他所知，豬哥亮的6億元債務到目前為止仍未還清，例如欠已故的楊登魁的債務就一毛錢都還沒還，外頭也有很多沒還，但他覺得人走了，債就應該算了，沒有債留子孫這件事，「何況當時很多連簽名、寫字據都沒有，怎麼債留子孫？」他擔心會有債主來找家屬麻煩，「人都走了，還能怎麼樣呢？」
余天至今仍遺憾沒能見到老友最後一面，坦言這幾天看到新聞一直播兩人過去畫面，就會想到以前的事，仍會難過落淚，他感嘆，以前兩人從來沒吵過架，後來卻為了一點點小事這麼久都沒往來，他想想真的不值得。至於做頭七法事當天，靈堂出現一隻金蛾久久不去，被解讀豬哥亮顯靈？「他應該是去當仙了，就不要有那麼多煩惱了。滿可惜，就這樣結束一生，他的一生真的很精彩。」
21日才回國的李亞萍更難過得一度掩面哽咽，她透露余天第一天去豬哥亮靈堂時，謝金燕、謝金晶姊妹一見到他，就激動地抱著他痛哭，「因為余天跟她們最親，對她們來說就像另一個爸爸一樣，她們平常都叫他余把拔」。余筱萍則透露因為從小就常和謝金燕在歌廳的後台打架，所以常被豬哥亮脫褲子打屁股，她笑著回憶：「所以我最怕他、最不喜歡他，每次看到他就閃。」
曾與豬哥亮在藍寶石歌廳一起作秀多年的演藝工會理事長康凱，力拱余天發動籌備豬哥亮追思售票演唱會，余天坦言曾跟家屬提過，「但他們家裡的人應該不會讓我們去插手，可能一切都弄好了。之後如果再去，會跟順福、金燕再商量，一切都尊重家屬意願，不是外頭的人講了就算數。」他這兩天將帶全家人一起到豬哥亮靈堂弔唁，之後也會參加告別式。
(中時)
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