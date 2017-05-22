姊妹花控父親長期性侵 疑管教過嚴報復
新北一對19歲、13歲姊妹，2016年報案指控父親涉嫌長年對她們性侵、猥褻，姊姊稱她從小學6年級起，父親共猥褻她40次；妹妹則指控每次段考前，爸爸都趁睡覺時偷摸她胸部再自慰，還把精液塗在她嘴唇上。但新北地院認為罪證不足，今判父親無罪。可上訴。
姊妹父親則否認犯行，母親也稱「家裡很小，有甚麼狀況我一定會知道。如果她們真的被性侵，我不會袒護丈夫的。」
判決指出，姊妹稱父親管教甚嚴，姊姊曾因交男友和家事問題，與父親有過衝突，懷疑是姊妹說謊報復。
承審法官認為，姊姊無法明確說明猥褻次數如何計算，家庭合照中姊妹笑得很開心，還勾住爸爸的手。新北地院認定，姊妹指控不合理，今判父親無罪。可上訴。
(中時)
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