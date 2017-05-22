高雄市政府稽查粽子店 確保端午節吃得安心

端午節近，高雄市政府為保障消費者能吃的安心，由秘書處消保官會同衛生局人員抽查郭家粽子店、恆順食品有限公司及家樂福鼎山店，為消費者食品安全把關。

秘書處表示，本次稽查重點包括粽子製造作業場所及器具設備清潔度、放置原物料倉庫溫濕度及清潔度，稽查結果僅食材未離地放置等缺失，其餘均符合規定。

另外，完整包裝食品應有的品名、內容物名稱、重量、食品添加物名稱、廠商名稱電話、住址、有效日期等，也都符合規定。至於粽子原料價格部分，今年除花生有2至3成之漲幅，其他大致維持平穩。

消保官也提醒民眾，購買粽子應向衛生良好之販售場所或製造場所購買，並檢視粽子外表是否破損而致內容物外漏，甚至黏稠成絲狀者；選購粽子乾貨配料時，最好向信譽良好之廠商購買，不宜購買來源不明之散裝品或色澤太過鮮豔、顏色失去自然之產品。

粽子內常見的食才蝦米，則應注意外觀色澤是否有太紅的現象，正常蝦米的顏色為自然的淡橘紅色，且無異味。菜脯、榨菜絲若來路不明、過白或有嗆味，則應避免購買。

消費者如有任何消費疑義或發生消費爭議，均可於上班時間，以手機或市話撥打本市消費者保護專線1950洽詢，市府會竭誠為您服務，以保障自身權益。

(中時)