《天空之海》音樂劇29日開演 25位學生參與演出
嘉義縣新港藝術高中邀請日竹劇場黃美雅擔任導演，帶領藝高、新港國中和新港、古民、文昌國小等25位學生製作音樂劇《天空之海》，29、30日晚間7點將於藝高演藝廳演出，民眾可至藝高索票，或於當日開演前1小時索票入場。
音樂劇導演、日竹劇場的負責人黃美雅表示，音樂劇《天空之海》，是以女神和宮、商、角、徵、羽分別擔任主體與精靈，故事從人的內在（即內在的小宇宙）出發，連結到大宇宙，描述人類為了娛樂，製造廢物，引發地球暖化等問題，忽視其他聲音，最重要的往往看不見、聽不見，融入環保、教育議題。
黃美雅說，這齣戲的年齡層從10歲至17歲都有，學生皆從基本功練習，耗時1年時間，排戲過程鼓勵他們不要為了演而演，要用心感受、反映聽到的每一句台詞，真實表達情感。
新港藝術高中廖連喜校長表示，一齣戲橫跨7歲的差距，從國小、國中、高中不同學齡的孩子能夠一起排演1年的時間，以有限的生命經歷來詮釋角色，這群小演員都發揮驚人的毅力，不斷挑戰自我，都學生最好的生命教育歷程。
(中時)
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