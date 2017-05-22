蘇迪曼盃》球后小戴24分鐘就贏 中華剋俄晉8強
澳洲黃金海岸蘇迪曼盃，中華隊22日展開預賽首戰逢俄羅斯，儘管連拿兩點後第3點男雙讓出，不過球后戴資穎第4點女單只花24分鐘就輕騎過關，確定提前晉級8強，明將迎戰南韓。
蘇迪曼盃世界羽毛球混合團體錦標賽首度在歐亞以外第3州舉行，中華隊小組賽首戰俄羅斯，混雙李佳馨／王齊麟21比19、21比11打下好采頭，隨後「羽球一哥」周天成21比7、18比21、21比16花47分鐘拍落塞朗(Sergey Sirant)，取得聽牌優勢。
儘管第3點李哲輝／李洋21比19、19比21、17比21飲恨讓出，但第4點女單我國推出世界球后戴資穎，只花24分鐘就21比13、21比11就拍落科澤茨卡亞(Evgeniya Kosetskaya)，無關勝負的第5點女雙吳玓蓉／許雅晴也以21比13、24比22直落二拿下，點數3比1晉級8強。
蘇迪曼盃小組賽3取2，由於俄羅斯已敗給南韓，中華隊確定晉級8強，24日將迎戰南韓，8強將重新抽籤進行單淘汰。中華隊賽會最佳成績是2011年與印度、大馬、日本並列第5，2013年、2015年都8強止步，本屆在球后「小戴」與世界第6的周天成領軍下，盼能改寫最佳成績一拚獎牌。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。