蘇迪曼盃》球后小戴24分鐘就贏 中華剋俄晉8強

世界球后戴資穎（美聯社資料照）

澳洲黃金海岸蘇迪曼盃，中華隊22日展開預賽首戰逢俄羅斯，儘管連拿兩點後第3點男雙讓出，不過球后戴資穎第4點女單只花24分鐘就輕騎過關，確定提前晉級8強，明將迎戰南韓。

蘇迪曼盃世界羽毛球混合團體錦標賽首度在歐亞以外第3州舉行，中華隊小組賽首戰俄羅斯，混雙李佳馨／王齊麟21比19、21比11打下好采頭，隨後「羽球一哥」周天成21比7、18比21、21比16花47分鐘拍落塞朗(Sergey Sirant)，取得聽牌優勢。

儘管第3點李哲輝／李洋21比19、19比21、17比21飲恨讓出，但第4點女單我國推出世界球后戴資穎，只花24分鐘就21比13、21比11就拍落科澤茨卡亞(Evgeniya Kosetskaya)，無關勝負的第5點女雙吳玓蓉／許雅晴也以21比13、24比22直落二拿下，點數3比1晉級8強。

蘇迪曼盃小組賽3取2，由於俄羅斯已敗給南韓，中華隊確定晉級8強，24日將迎戰南韓，8強將重新抽籤進行單淘汰。中華隊賽會最佳成績是2011年與印度、大馬、日本並列第5，2013年、2015年都8強止步，本屆在球后「小戴」與世界第6的周天成領軍下，盼能改寫最佳成績一拚獎牌。

(中時電子報)