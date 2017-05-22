Tony學中文半年 抖扭字跡「我愛你」感動隋棠
名模隋棠幸福人妻模樣深植人心，與老公Tony結婚2年，仍維持生活情趣，小倆口相處非常甜蜜，隋棠今（22日）就透露，老公送她紅包，原來這是日前有諧音「我愛你」5月20日的禮物，Tony還親筆寫下「我愛你」，更是讓隋棠感動不已。
前天是諧音「我愛你」5月20日，許多戀人都發文慶祝示愛，由於Tony事先不知道520諧音「我愛你」，趕緊上網查要送什麼禮物才好，不過他因一個人在家照顧2個小孩，沒空檔外出買花，看到有人建議包紅包也可以，於是Tony就包紅包給隋棠。
Tony今早送嬌妻紅包，還慎重問隋棠520到底是什麼節日，面對突如其來的紅包，讓隋棠收也不是婉拒也不是，直呼「這輩子最奇妙的紅包」，經過她解釋後，Tony才了解520的意涵，夫妻倆都笑歪，同時也約定以後就免包紅包、送禮。
由於Tony去年9月開始上中文課，他也學以致用，在Tony送給老婆的紅包中，他用歪扭卻誠意十足的字跡寫下：「Happy 520 我愛你」，還俏皮畫小豬以及箭穿過愛心圖案，讓隋棠感動說：「只能謝謝老爺了。」粉絲也說：「上課學這3個字值了」，隋棠則甜蜜回應：「就原諒他還是不會寫我的名字」，隋棠放閃更是甜爆。
(中時電子報)
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