和好了？傳佟麗婭帶兒探班腥夫 真相好傻眼
大陸女星佟麗婭的演員老公陳思誠，今年1月被拍到帶2女開房，陷入出軌疑雲，使得夫妻倆離婚傳聞不斷，關係一度冷淡。但網上今出現佟麗婭抱著兒子到片場探班老公的照片，而陳思誠也抱著孩子笑得燦爛，外傳2人似乎和好了，不過，後來有網友跳出來說明那其實已經是去年的舊照，引發不少討論。
微博近日有2張佟麗婭帶著兒子朵朵到片場探班陳思誠的照片流出，只見佟麗婭身穿紅外套，緊抱著兒子穿梭在片場中，另一畫面則是陳思誠趁拍片空檔，開心抱著朵朵，貌似在合照。照片瘋傳後，不少陸媒則報導佟麗婭已經原諒陳思誠，稱夫妻倆已重修舊好。
不過，有網友立即指出該組照片是去年6月陳思誠自導自演的電視劇《遠大前程》拍攝現場，且佟麗婭也是該作品的演員之一，更有人質疑是因為陳思誠的新作要播出了，才故意放出舊照炒話題，砲轟他刷存在感，但也有粉絲認為沒證據說是陳思誠流出的照片，並稱再怎樣也不會蠢到拿老照片炒作，出現正反兩面評價。
(中時電子報)
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