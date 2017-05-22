1年找回55名失蹤人口 警政署表揚尋人高手

台中市警員洪佳碩（右1）1年尋獲55名失蹤人口，今天獲警政署表揚。圖為他與尋獲的失蹤人口、家屬合影。（圖/胡欣男翻攝）

警政署長陳國恩（中）與獲獎的警界尋人高手合影留念。（圖/胡欣男翻攝）

5月25日是國際失蹤兒童日(International Missing Childrens Day)，警政署為提高社會大眾對失蹤兒童問題的重視，並肯定警察同仁協尋失蹤人口的付出及辛勞，特選在22日署務會報頒發失蹤人口查尋高手獎座，首次表揚全國失蹤查尋工作績優員警。其中，台中市警員洪佳碩去年查獲55名失蹤人口，堪稱警界尋人高手。

警政署表示，共19位失蹤人口查尋高手獲獎，除廣為人知的新北市政府警察局巡佐蔡淑女、警員王閔南外，其中台中市政府警察局第二分局永興派出所警員洪佳碩，從警近10年的他，因感受親人間因意外或衝動而離家出走或失智老人、幼童迷路，常會造成家庭悲劇，因此特別關心失蹤人口。

他會將失蹤人口的影像牢記在腦海，以便在執勤時能發現更多需要幫助的人，讓親人順利團圓。經統計，去年一整年，就尋獲包含失智老人、中輟生或逃學學生等高達55名失蹤人口。

另外，屏東縣政府警察局警員涂金銘致力於身分不明無名屍查尋工作，他曾根據檔案，發現約20歲男性死者，於2006年因不明原因客死異鄉，但因身分不明，無法聯繫家屬，涂為讓死者落葉歸根，在浩瀚的失蹤案件中，逐一清查過濾，多方聯繫，終在去年5月找到家屬，經DNA比對確認，並死者帶回故鄉安葬。而涂員在去年不僅找回身分不明無名屍8件，其中失蹤長達9年以上者，就有3件。

警政署指出，近年隨社會變遷與人口流動頻繁，致失蹤人口案件發生數居高不下。每一個失蹤人，都是每一個家庭中的缺憾，警政署面對大眾對失蹤人口查尋工作的期待，將秉持同理心，積極協尋外，並持續與政府相關單位及民間社福團體等單位共同合作，擴大協尋成效。

(中時)