連勝文：加速年輕化 從哪跌倒就從哪爬起

民進黨剛執政滿一年，眾多民調都發現民眾滿意度大減，國民黨中央委員連勝文22日出席兩岸交流活動時表示，現在最重要的就是把青年領域的基礎工作做好，「從哪裡跌倒，就從哪裡站起來。」

連勝文表示，現在最重要的是幫國民黨重新得到年輕人的認同，比什麼都重要，因為失去年輕人的認同，做什麼都不會成功。

近來國民黨也出現了一批年輕新面孔，連勝文說，「沒有所謂的連家軍」，國民黨就是一個組織，重點在於這些年輕人自己很努力，以及很多前輩期待年輕人，願意把機會給他們、支持他們，這也顯示大家都體認到，國民黨必須要更加速地年輕化。

(旺報)