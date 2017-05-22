全智賢代言品牌rouge＆lounge將退出台灣

由女神全智賢代言的韓國皮件品牌rouge＆lounge宣布退出台灣市場。（圖/rouge＆lounge提供）

rouge＆lounge VOLO S系列原價2萬6380元，5折價1萬3190元。（rouge＆lounge提供）

rouge＆lounge PIANO系列原價2萬680元，5折價1萬340元。（rouge＆lounge提供）

由女神全智賢代言的韓國皮件品牌rouge&lounge宣布將於近期退出台灣市場，代理商爵思國際亦於即日起在微風松高1樓品牌專賣店內舉行Bye Bye特賣會，品牌2017春夏系列新品全面下殺7折，眾多包款更有下殺5折的優惠。

rouge&lounge自2014年登台起即因其摩登、簡潔設計受到許多女性消費者喜愛，而在韓劇女神全智賢私服穿搭的推波助瀾下，更為品牌培養出不少忠實粉絲；受大環境景氣影響，品牌經營權於年初由原SK Networks轉手現代集團，新東家則毅然決定終止所有海外代理業務，此次特賣除表達對在地消費者們的感謝外，也正式為品牌在台灣畫下完美句點。

(中時)