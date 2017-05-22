《時來運轉》運彩5／23-5／29單場、場中投注 東西區準決賽爭霸 誰能出線？

塞爾提克22日擊敗騎士，將系列賽扳成1比2。(美聯社)

以下是台灣運彩單場暨場中投注場次23日到29日預告表，供大家參考。

本週焦點預告：

1.「美國職籃」：分區冠軍賽場場提供單場及場中投注。

•東區冠軍爭霸賽5/22在塞爾提克終場以三分球絕殺騎士，中止騎士10連勝，也為1:2落後的塞爾提克留下一線生機。

。5/24(三)、5/26(五)第四、五兩戰是否有令人意外的發展？

•西區冠軍爭奪則在馬刺主力雷納德受傷，馬刺以0:3落後勇士，5/23(二)第四場是關鍵戰役。5/25(四)第五戰將視馬刺能否在第四戰奪勝留下一線生機，決定是否再戰？台灣運彩將視情況將加開單場與場中投注。

•目前2016-17美國職籃總冠軍預測投注持續進行中，金州勇士1.18倍、克里夫蘭騎士2.35倍、波士頓塞爾提克150.00倍、聖安東尼奧馬刺300.00倍。

2.「美國職棒」：提供8場單場或場中投注。

本週鎖定洛杉磯道奇賽事。

•台灣運彩提供5/25(四)~5/26(五)聖路易紅雀跨區作客洛杉磯道奇兩場單場投注，這也是兩隊本季首次交手，其中5/26(五)道奇將派今年戰績3勝2敗的日籍投手前田健太先發，能否拿下本季第四勝？

•「美國職棒2017球季冠軍」賠率位居最低前三名：芝加哥小熊4.50倍、休士頓太空人4.50倍、波士頓紅襪6.75倍。

•「美國職棒2017球季美國聯盟冠軍」賠率位居最低前三名：休士頓太空人3.00倍、波士頓紅襪4.00倍、克里夫蘭印地安人4.25倍。

•「美國職棒2017球季國家聯盟冠軍」賠率位居最低前三名：芝加哥小熊2.45倍、華盛頓國民3.50倍、洛杉磯道奇5.75倍。

3.「日本職棒」：提供6場單場或場中投注。

本週鎖定兩對戰組合。

•5/24(三)~5/25(四)洋聯墊底的羅德海洋將挑戰暫居第二的軟體銀行鷹。兩隊勝場數差距14場，軟銀鷹本季對戰羅德取得7勝1負的戰績，此次又在主場迎戰，有機會再打出一波連勝。

•5/26(五)~5/27(六)廣島鯉魚對上讀賣巨人，廣島鯉魚以2場勝場數領先讀賣巨人，近期三連敗的廣島鯉魚本季對戰讀賣巨人取得7勝1敗的戰績，打起來似乎得心應手，本次作客巨人，是否能維持領先局勢？

•「日本職棒2017總冠軍」賠率位居最低前三名：廣島東洋鯉魚2.90倍、軟體銀行鷹3.30倍、阪神虎3.75倍。

4.「足球」：提供10場單場或場中投注。

4.1「U20世界盃」：

•目前在南韓舉行的U20，地主隊南韓分在A組，將在5/23(二)對阿根廷、5/26(五)對英格蘭。南韓第一場獲勝而阿根廷則取得1敗，阿根廷無退路必須取勝，才能保住晉級的一線生機。

•5/24(四)D組的日本與烏拉圭將對戰，兩隊首場賽事皆獲勝(日本贏南非、烏拉圭贏義大利)，若兩隊誰先取得2勝將提前晉級。

4.2「德國盃」、「英足總盃」：

5/28(日)凌晨有兩場盃賽的冠軍即將出爐，包含德國盃的多特蒙德對法蘭克福以及英足總盃的切爾西對兵工廠FC。

多特蒙德與法蘭克福將爭取賽季結束前唯一的冠軍；已拿到本季英超冠軍的切爾西，想要爭取雙冠王、兵工廠則是想拿下冠軍為本季畫下完美句點。四支隊伍都將奮力拚戰，爭取最後冠軍。

5.「國家冰球」：提供2場單場。

西區聯會由納許維爾掠奪者對上安納罕鴨，掠奪者以3:2領先，5/23(二)有可能決定西區聯會冠軍屬誰。

東區聯會由匹茲堡企鵝對上渥太華參議員，企鵝3:2領先參議員，5/24(三)同樣有機會決定誰拿下東區聯會冠軍。

備註：實際單場及場中投注賽事場次及賠率，以台灣運彩官網為主。

(中時電子報)