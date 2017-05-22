風中男子劉浩同 連奪全國小學田徑錦標賽兩面金牌

劉浩同原是校內棒球隊員，比賽時常因跑壘速度快，被多校教練稱讚是「盜壘王」。(高錦如攝)

嘉義縣民雄鄉秀林國小小六生劉浩同（中）於日前拿下全國小學田徑錦標賽100公尺及200公尺組雙料冠軍，校長賴耀男（右）、其父親劉國模（左）皆為他喝采。（高錦如攝）

就讀嘉義縣民雄鄉秀林國小小六生劉浩同，日前參加106年全國小學田徑錦標賽，摘下國小男生組100公尺、200公尺兩項金牌，被譽為全台灣跑得最快的國小男童。校方表示，劉浩同原是校內棒球隊員，比賽時常因跑壘速度快，被多校教練稱讚是「盜壘王」。

本月19、20日在台中市舉辦的106年全國小學田徑錦標賽，嘉義縣代表隊拿下2金2銅，其中劉浩同在100公尺、200公尺分別跑出12.03秒與25.10秒的好成績，連奪兩面金牌。

「練田徑成讀書動力。」劉浩同笑著說，自己並不是很想讀書，成績僅保持在前10名左右，但很喜歡運動，當他要加入田徑隊時，爸爸跟他說，如果課業無法兼顧，就退掉田徑隊。因2年前加入棒球隊時，考試成績曾從90分掉到及格邊緣，讓家人很生氣，因花費太多時間在練球，導致沒有體力念書，回家倒頭就睡。

劉浩同說，相較加入棒球隊，田徑練習時間較少，每天利用早自習時間練1小時，假日僅需花2小時半至3小時，如果是棒球隊假日就得耗上整天，練習時間縮短許多，現課業與運動都能兼顧，家人不再反對，反而默默支持，只要有比賽，全家人都會到場當加油團隊。

劉浩同透露，未來將往田徑發展，因為他說，跑越快成就感越高，加上自己很喜歡運動，父母親也不再反對，讓他可以全心全意往自己的夢想衝刺，跑出屬於自己的一片天。

(中時)