核三廠明後2天 測試事故預警廣播

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測試時間表如上。（圖/周綾昀翻攝）

台電力放射試驗室將於明後2天上午8時40分至下午4時20分，執行2017年第2季核三廠核子事故民眾預警系統語音及音量廣播測試，地點涵蓋範圍包括恆春鎮及滿州鄉，測試期間，請測試站所在地村、里民相互告知及轉知周遭遊客。

(中時)