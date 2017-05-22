樹德家商砸2.5億重金 興建實習飯店人文科技大樓
面對少子化浪潮，樹德家商仍本著以學生為重的理念，董事會斥資2.5億興建「樹德實習飯店」暨人文科技大樓，希望以一流專業的設備，提供學生全方位的學習，提升競爭力。
董事長李福芃與校長陳茂霖22日共同主持啟用典禮。李福芃表示，新大樓樓高地上8層、地下1層，總使用面積5千坪，歷時22個月規畫興建完成，提供全校12個科專業與實習教室。
其中，包括有16個座艙位的航空情境教室，是校長陳茂霖向長榮航空公司爭取來，每個座位椅原造價為350萬元。
陳茂霖說，仿波音777客機設計的航空情境教室「樹德航空」與「日本文化博物館」，可提供觀光科與應用日語科、應用英文科學生使用，以培養空姐、空少與外語的專業人才。
另有2間總統級套房，除提供觀光科學生的情境與房務教室使用，也可以作為遠來貴賓的休息室。
7、8樓則設置黑盒子表演劇場、舞台教室、聲控與剪輯錄音室，可提供表藝科、幼保科教學之外，還可進行現場的演出。服裝設計科則設置有伸展舞台的情境表演教室。
美容美髮科專業教室除了5個專業洗髮檯、美髮教學設備區，還有近30個檯位的美容床椅，還與業者產學合作，引進業師的進駐教學。
還有全套蘋果桌上型電腦的資訊教室與廣設科的藝術創作教室，一樓除了飯店服務檯的實習，還有60個座位區的校園咖啡館，提供學生經驗學習。
陳茂霖表示，新大樓的設立，在創造樹德家商的「第一」與「唯一」特色，也配合各科別的實際需求，提升學生競爭力。
(中時)
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