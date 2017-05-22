豆花妹、盛竹如「老少配」 要她「大力一點沒關係」

盛竹如、蔡黃汝「老夫少妻」配拍廣告。（圖/好神拖提供）

盛竹如、蔡黃汝「老夫少妻」配拍廣告。（圖/好神拖提供）

盛竹如、蔡黃汝「老夫少妻」配拍廣告。（圖/好神拖提供）

蔡黃汝人氣旺，廣告代言不斷。（圖/好神拖提供）

蔡黃汝（豆花妹）最近戲劇表現亮眼，擁有高人氣的她代言滿檔，還獲邀與資深主播盛竹如組成「老夫少妻」拍攝拖把廣告。盛竹如重現為《藍色蜘蛛網》配音口吻敘事，還演出「妻管嚴」讓蔡黃汝予取予求，為求廣告效果，甚至需要被蔡黃汝拿拖鞋K頭！

視盛竹如為國寶級偶像的蔡黃汝，對於第一次合作演戲就得大逆不道地演出拖鞋打頭戲碼，覺得備感壓力且直冒冷汗，開演前緊張得一直說「絕不能NG」，還不斷問：「盛大哥，我要真打可以嗎？」、「打這個位置可以嗎？」正式演出時，她把演黑道大姐頭的氣魄拿出來，就希望一次ok，卻在導演的要求下連打數次。結果，盛竹如不但沒生氣，反而展現前輩風範，要她「大力一點沒關係」，且被打完還笑嘻嘻地對她說：「沒關係，反正你是我的老婆，打是情罵是愛！」

她笑說，印象最深刻的是當盛竹如用經典口吻，說出「蔡黃氏究竟是老天爺的捉弄，還是命運中的安排」時，覺得真的是太帥了，每次拍攝時，全場都忍到喊卡後哈哈大笑，是她拍過最歡樂的一次廣告了！

蔡黃汝還利用準備梳化妝時，上網找出《藍色蜘蛛網》的經典片段，突然覺得出現在面前的盛竹如有種「夢幻感」，身為忠實粉絲的她搞笑說：「雖然只要盛大哥在劇中說出這些話後，通常這位主角沒好下場！但我真的好想把他做成扭蛋收藏起來喔！」

代言邀約不斷的蔡黃汝，因為在戲中裸背突破以往尺度，有內衣廣告想找她合作，可惜因尺度太大，她最後卻步，「其實也很希望趁很可口的時候，能夠趁工作機會展現身材，留下美好的印象，所以可能明天我就改變主意了。」

(中時)