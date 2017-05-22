中和童趣賀端午 如意粽DIY

新北市中和區公所舉辦「中和童趣賀端午，fun粽闖關趣」活動。（葉書宏攝）

新北市中和區公所舉辦「中和童趣賀端午，fun粽闖關趣」活動。（葉書宏攝）

新北市中和區公所舉辦「中和童趣賀端午，fun粽闖關趣」活動。（葉書宏攝）

新北市中和區公所舉辦「中和童趣賀端午，fun粽闖關趣」活動。（葉書宏攝）

新北市中和區公所舉辦「中和童趣賀端午，fun粽闖關趣」活動，吸引數百名家長帶著孩童們參加，現場除了邀請海波兒童劇團演出經典白蛇傳，更安排有立蛋達人挑戰賽、戳戳羊毛氈、吉祥如意粽DIY等活動，區公所特地準備500顆肉粽分送給在場民眾。

活動當日邀請海波兒童劇團演出經典白蛇傳，並帶來許多精彩互動表演、趣味遊戲以及可愛卡通明星帶動唱，更有機會與卡通明星拍照留影喔！

端午應景活動不可或缺的，現場有立蛋達人挑戰賽、戳戳羊毛氈、吉祥如意粽DIY活動，參加立蛋達人挑戰賽試試立蛋好身手，最快達成立蛋者，還有機會獲得超商禮券！

除此之外，現場還有闖關集章活動，只要集滿3個印章，就能免費獲得粽子1顆、限量500顆或其他精美小禮物，活動內容相當豐富精彩。

(中時)