投資百萬人幣改造 福建百人小村美夢成真

福建省寧德市蕉城區石後鄉小嶺村，全村230戶865人，常住人口不足百人，並不富裕，但透過合作投資120萬元（人民幣，下同），進行了一系列的改造，不但成了兼具自然休閒的觀光區，村民收入年年成長，美夢漸成真。

改造前的小嶺村存在很多問題。以戶為單位的土地經營和管理模式造成農村地塊分散，難以連片開發，制約了農業產業化發展。大量青年勞動力外出，農業技術推廣難度大，農村耕地荒廢嚴重，生產力急速降低。

去年，小嶺村成立土地專業合作社，村民以土地入股，並透過鼓勵在外青年返鄉創業、村集體投資入股等方式，籌措資金85萬元。從去年5月開始到7月，短短兩個月時間，全村570畝土地，完成基本流轉。所謂農地流轉是配合國家政策，讓擁有土地承包經營權的農戶，將土地經營權轉讓給其他農戶或經濟組織，只保留承包權，轉讓使用權。

如今，小嶺村透過養桃花、荷花、映山紅，種水蜜桃、奇異果、櫻桃，修建石壁嶺古官道、石牛山登山道、園區綠色觀光道，並建設農耕文化體驗園、親子活動園等休閒元素，發展鄉村休閒旅遊產業。

今年3月種下的荷花，一畝成本約2000元，但全村今年賣蓮子的收入就有6萬元。待管理經驗成熟、經營穩定之後，每畝可以攤收約6000元、盈利約4000元。明年，游泳池和農家樂（農村餐廳）開業，按照今年的人流量測算，預計可以盈利10多萬元；水蜜桃成果較慢，預計4年後每畝有3000元以上的純收入。對村民來說，雖然已經投入120萬元，超過了原計畫的100萬元，但他們對未來充滿信心。

(旺報)