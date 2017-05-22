蔡淑臻與李沛旭黏TT 只有「這時候」例外

蔡淑臻展演防曬衣。（粘耿豪攝）

蔡淑臻展演防曬衣。（粘耿豪攝）

蔡淑臻展演防曬衣。（粘耿豪攝）

蔡淑臻展演防曬衣。（粘耿豪攝）

伊林娛樂連續多年與來自法國的BC波妮可妮聯名推出「膠原蛋白防曬衣」外套，戲劇女神蔡淑臻22日率領伊林名模們展演時尚秀，對防曬很有一套的她，被問到會幫「家裡那位」擦防曬品嗎？她笑說，兩人需求剛好相反，李沛旭要助曬變黑，她是要防曬維持白皙，所以很怕彼此碰到對方，兩人會互相嫌棄地說：「你那個不要碰到我！」就是以免助曬變防曬，防曬變助曬。

蔡淑臻表示，拍戲防曬很困難，不能因為太陽大就不拍，很難遮的脖子跟胸口、雙頰顴骨，就只能靠防曬油；此外，她會搭配長袖外套、戴太陽眼鏡和大大的帽子，做足防曬。這次新推出的防曬外套有束帶，她說，想要有S身形，束緊就可以，腰身馬上就有。

她認為，物理防曬還是很有用，有時候沒有時間補防曬，防曬外套就是很好的選擇，但是一般防曬外套很熱，不通風，這次推出的防曬外套，她穿起來感覺很好搭又很輕巧。

伊林娛樂總經理陳婉若表示，防曬對於模特兒來說是很重要的一環，公司只有王麗雅、林嘉綺被允許可以曬黑，蔡淑臻皮膚好，就是應該要維持白皙。這次在設計防曬外套時，連手背防曬都有想到，女生騎車時很好用，不僅可防曬，還能防偷拍，「因為拉鏈可以拉到遮住整張臉！」外套有分長版和短版，長版有腰身，可以內搭一件洋裝，喜歡遮屁股的人，也可以選擇長版；下半身若是要穿短褲或短裙，可以搭配短版外套。

蔡淑臻說自己平常非常重視防曬，防曬最基本要擦50係數起跳，如果是海邊或拍戲，就要擦係數70以上。她笑說自己不能曬黑，否則會很像男的。

她去年因為膝蓋受傷無法做足量運動，哀怨表示現在體重57點多公斤，之前是55公斤，「現在因膝蓋受傷運動量下降，體重不好維持，不做運動肌肉會萎縮，做太多則會發炎，這狀態對一個愛運動的人來說，真的很難受，簡直是人生大低潮。」

(中時)