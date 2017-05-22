「美國空氣是甜的」大陸留美女學生道歉

大陸留美女學生發表畢業演說，一句「美國空氣是甜的」，引發爭議。（圖／取自鳳凰網）

中國大陸一名在美國馬里蘭大學留學的女學生，今年受邀在畢業典禮上發表演說時表示，「美國連空氣是甜的」，這番話在中國大陸引發極大的爭議。

根據鳳凰網報導，美國馬里蘭大學一名中國大陸女留學生楊淑蘋（Shuping Yang，音譯）在畢業演說表示，常常遇到朋友問她為何來美國留學？她總是回答：因為新鮮的空氣。她回憶5年前從飛機下來，準備好5個口罩，但是當他第一次呼吸道美國的空氣時，她拿掉口罩，因為美國的空氣太新鮮、太甜美，近乎奢侈，太震撼。

楊淑蘋說，他在中國大陸的一個城市長大，每次出門時一定要戴上口罩，否則就會生病，而他在美國德州達拉斯機場呼吸空氣的時候，她感到再也不會有霧氣黏在她眼鏡上了，不再呼吸困難，每次呼吸都是一件幸福快樂的事。

楊淑蘋也說，她在馬里蘭大學，呼吸到另一種新鮮空氣，就是言論自由。她提到去美國之前，歷史課本讀到美國獨立宣言，對於自由幸福的追求，對她只是考試高分，太抽象、太陌生而無意義。當她到馬里蘭大學，她學到了自由表達自己的權利，這權利是神聖的，因此，她在大學裡無時無刻不在爭取對於議題表達意見的權利，還能夠在網路上挑戰自己的教授，她有機會可以暢所欲言。因此她希望，大家可以攜手，讓社會更開放、更和平。

她也期許跟她一起畢業的馬里蘭大學同學，民主與言論自由不應被視為理所當然，民主自由是值得爭取的，值得奮鬥的新鮮空氣，「自由就是氧氣，自由就是激情，自由就是愛，自由就是一種選擇」，「朋友們，享受新鮮空氣吧，並且永不放開」。

演說一公布，立刻在中國大陸以及當地留學生圈引爆討論。大陸網友表示，「昆明空氣哪有差？又哪裡沒給你空氣呼吸了？」「中國大陸現狀也沒她說的那麼差吧？」也有人指出，「美國犯罪、凶殺案蠻多的！」「在公開正式場合販賣自己國家的不足，沒有善意」。

該名女學生嗣後在微博貼出道歉文表示：

「這次演講帶來的反響大大的出乎我的意料， 並深感不安。現申明及致歉如下：

我深愛自己的祖國和家鄉，為國家的繁榮發展深感自豪，也希望今後用自己在國外的所學弘揚中國文化，為國家做積極貢獻。演講只是分享自己的留學體驗，完全沒有對國家及家鄉的否定或貶低之意， 在此深表歉意，並衷心希望大家給予諒解，今後會吸取教訓。同時也希望不要再有更多的解讀，甚至人身攻擊。謝謝！」

(中時電子報)