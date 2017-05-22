慶交易7周年 比特幣飆至近2200美元
比特幣周一歡慶首度交易滿7周年，果然行情再度飆上歷史新天價，最高來到近2,200美元。以當初「掛牌」交易的開盤價估算，比特幣7年來總共暴漲約72.9萬倍。
比特幣近來迭創歷史新高，上周末便漲破2,000美元大關，周一早盤持續飆高，根據CoinDesk的報價，盤中最高觸及2,185.89美元，大漲6％。
周一剛好是比特幣首度交易滿7周年，2010年5月22日「礦工」哈涅茲(Laszlo Hanyecz)花了1萬枚比特幣買了2塊「棒約翰(Papa Johns)」披薩，是史上第一宗以比特幣作為支付貨幣的交易，市場稱之為「比特幣披薩日」。
哈涅茲當時認為每枚比特幣的市價約值0.003美元，換句話說，如果7年前以100美元投資比特幣，如今這些比特幣的市值將高達約7,290萬美元，漲幅多達72.9萬倍。
(工商)
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