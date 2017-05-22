投資人瘋買美公司債 高通債超額認購達4倍

倫敦金融時報報導，美國手機晶片大廠高通(Qualcomm)上周五發債110億美元順利達標，平美國企業今年來第3大籌資規模紀錄，且超額認購倍數高達4倍，顯示全球超低利率環境下美元資產擁有較高的收益率，吸引全球投資人搶進。

報導指出，根據參與投資的知情人士透露，高通為籌措其以470億美元收購恩智浦(NXP)所需資金而發行9種到期日不等的公司債，發債額度目標為110億美元，但最後一共吸引逾400億美元的標單認購。

(工商)