開採可燃冰 是福是禍？

可燃冰學名甲烷水合物，是一種含有大量甲烷的乾冰狀固體。(圖/新華網)

美聯社報導，中國大陸與日本開始在東海開採「可燃冰」，並宣稱已可進入商業開發的階段，意味著除煤、石油、地底天然氣以外，化石能源又有新的角色。樂觀的看法認為可燃冰能夠使天然氣價格更低，可以取代汙染量大的煤炭，使能源較為環保；但是環境專家認為，可燃冰也有巨大的風險，有可能造成比二氧化碳還糟糕的暖化問題。

所謂可燃冰(combustible ice)，是一種水和濃縮天然氣的冷凍混合物，因此學名被稱為甲烷水合物(methane hydrate)，它是由甲烷菌對有機物的腐質效果所創造的，在大陸棚與地底的低溫狀態下，會使這些甲烷與水混合固化成乾冰狀物質，這是世界上最豐富的化石燃料之一。

中國大陸在東海試行開採可燃冰已有小成，希望成為未來的主要天然氣來源。(圖/新華網)

根據美國能源署的統計，甲烷水合物在許多大陸棚都有，存量範圍的估計達到2800萬億立方公尺，相比之下，2015年全球地底天然氣總產量僅有35億立方公尺，可見甲烷水合物藏量之巨大，這也意味著甲烷水合物儲量可以滿足全球800年的使用量。

對於日本來說，如果甲烷水合物大量開採，那麼日本就可以減少進口燃料的嚴重依賴。至於中國大陸，他們希望甲烷水合物可以作為燃煤電廠和煉鋼廠的清潔替代品；中國大陸的燃煤發電佔比達到6成，使得華北與華中經常出現極有害的霧霾。

聽起來似乎美好，但是環境專家擔心這是個危險的雙面刃，所謂「禍兮福所倚，福兮禍所伏」。甲烷水合物也有巨大的環境風險、溫室效應、海洋汙染等。

「ifl科學網」(ifl science)表示，甲烷水合物是在大陸棚的海洋沙土裡，因此需要有特別的挖掘機具，日本在2013曾經嘗試提取，結果由於海底泥沙堵塞機械而被迫中止。如今新的挖掘方式尚不清楚，不過甲烷是易燃易爆的燃料，可能在收集一定的量之後被引燃而炸毀整個海床。

其次，更令人擔心的是甲烷是一種強大的溫室氣體（GHG），其溫室能力比二氧化碳方面的還要強26倍，開採甲烷水合物，很可能會使大量原先封存在海洋的甲烷都給釋放進大氣層裡，使暖化更形惡化。

困擾大眾一陣子的西伯利亞天坑查明原因，科學家發現天坑是凍土層裡的甲烷噴發所致，這是暖化造成的環境警訊。(圖/今日俄羅斯)

事實上，近幾年在西伯利亞凍土層，出現許多突發性的大坑，科學家發現這就是因為暖化造成均溫升高，使得凍土層裡的甲烷被釋放出來，更惡化了全球暖化的效應，形成難以違逆的惡性循環。要是人類再大量開採海洋下的甲烷水合物，可能更加助長甲烷釋放的速度。

甚至可以說，開採這種可燃冰，必定會造成溫室氣體，不管是開採過程將甲烷氣體釋放到海洋或大氣中，或者是因燃燒產二氧化碳都是。這兩種選擇都不好，但是對於極需能源的中國大陸或日本來說，這卻是太誘人的能源來源。

(中時電子報)