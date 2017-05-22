炎亞綸帶400粉絲日本輕旅行 賺到幸運一整年

炎亞綸帶粉絲遊河口湖欣賞富士山美景。（華研）

炎亞綸帶粉絲去河口湖欣賞富士山美景。（華研）

炎亞綸參觀粉絲房間佈置。（華研）

炎亞綸帶粉絲遊河口湖。（華研）

炎亞綸剛拍攝完《親˙愛的味道》電視劇，即受邀赴日本舉辦粉絲見面會，用別開生面方式帶領400位粉絲到東京度假勝地河口湖進行二天一夜輕旅行，一起吃喝玩樂過夜體驗大自然，最讓他們開心的是，在河口湖欣賞富士山美景時，因為天氣很好，可以完整看到富士山，據日本人的說法，這樣可以幸運一整年！

他在活動第一天就帶粉絲籃球競賽，粉絲親眼看到炎亞綸展現球技，就很開心了，不過他除了親自示範和投籃教學，還跟粉絲大玩鬥牛，粉絲們也都卯足全力阻擋他上籃得分。到了晚上，炎亞綸突擊粉絲房間，為了吸引偶像目光與停下腳步多駐留，粉絲們都下功夫佈置房間，有人佈置成遊樂場、吹氣球、擺設迷你版的射飛鏢以及射箭玩具，也有人把炎亞綸出道以來的作品都排出來，讓他一度忘我趴在榻榻米上跟粉絲一起回憶當年，甚至還貼心幫粉絲鋪床，然後一個一個合照，粉絲們看到偶像進自己房裡都超興奮！

炎亞綸很開心讓粉絲透過近距離接觸，看到他私底下面貌，一向沒有偶像包袱的他，也自己覺得這樣的互動方式很舒適和放鬆，還能看見粉絲的熱情和用心，因為帶著他們做不一樣的事，自己也很享受在旅行中，是個特別的體驗。

(中時)