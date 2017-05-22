深山盜伐稱拍鳥 桃園警逮山老鼠

41歲楊姓男子去年6月19日早上搭載31歲楊姓男子赴桃園市復興區北橫公路附近森林裡，以電動鏈鋸裁切了總價5.6萬元的2塊扁柏，準備搬上車時，林務局新竹林區管理處大溪工作站萬姓巡視員發現，認為2人形跡可疑詢問。

楊男一度辯稱：「我在拍鳥！」但巡視員發現他根本沒拿相機，搓破謊言，報警逮人，檢警在電鋸握把上發現楊男的DNA，桃檢依違反森林法起訴楊男兩人。

(中時)