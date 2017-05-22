亞冠軍足球聯賽明廣州登場 禁帶瓶裝水和行動電源

廣州恒大足球隊明天迎戰日本鹿島鹿角隊（取自新浪微博＠廣州恒大淘寶足球俱樂部）

2017年亞冠軍足球聯賽，廣州恒大淘寶隊對日本鹿島鹿角隊的比賽，5月23日晚上8點在廣州天河體育場舉行。廣州市公安局新聞辦公室今天（5月22日）透過官方微博發出安全提示，呼籲球迷觀眾不要攜帶橫幅標語等助威物品、瓶裝水和充電寶（行動電源）等物品進場，並不得以任何形式擾亂賽場和看台秩序，製造事端。

警方的安全提示其來有自，原因之一是19日曾廣州恒大淘寶與江蘇蘇寧易購比賽，因為踢得激烈，比賽結束後，居然爆發球迷丟水瓶到場中、擊昏阿根廷球星羅傑‧馬丁尼斯（R馬）事件；其次，日本與大陸民眾之間的深植的民族情結，種種因素，讓廣州警方不得不繃緊神經，對23日的賽事嚴陣以待。

廣州公安局官微提醒民眾兩件事。首先是交通方面，「足球賽事前後，天河體育中心周邊車流量較大，請觀眾儘量乘坐公共交通工具前往，車輛和行人請自覺遵守相關規定，不得擾亂公共秩序，服從現場執勤民警的指揮。做個遵紀守法的文明市民，共同營造文明友誼的主場氣氛。」

第二項「特別提醒」，主旨是比賽安全方面：「2017年亞冠足球比賽，在入場時需要查驗身份證，請隨身攜帶好證件，以免影響入場觀賽。同時，現場將採取嚴格的安檢措施，請不要攜帶橫幅等助威物品、瓶裝水和充電寶等物品進場……

球迷觀眾不得以任何形式擾亂賽場和看台秩序，製造事端。」

並明訂相關處罰行為：「翻越護欄、踩踏座椅以及向比賽場地或觀眾座席投擲物品；進入貴賓區、工作區及比賽場地等非觀眾區域；在座席區內撐傘、長時間站立等遮擋他人視線、或影響他人觀賽的行為；其他分散參賽運動員、技術官員、教練員注意力，影響賽事順利進行或妨礙他人觀賽的行為；圍攻裁判員、運動員或其他工作人員；任何形式的賭博行為；任何遊行、靜坐、示威行為、酒後滋事、裸奔及其他擾亂現場活動秩序和違反中國法律法規的行為。」

警方最後呼籲球迷要理性對待比賽結果，保持足夠的理智和克制，有序退場，不要滯留、聚集在現場及周邊地區。

(旺報)