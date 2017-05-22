WHA中國大陸一句話 惹怒衛福部長陳時中
衛生福利部長陳時中今（22）日表示，當聽到中國大陸在世界衛生大會（WHA）說，「台灣會被妥善照顧時」，他感到相當憤怒。
WHA今天上午開幕，在閉門的總務委員會議上，友邦發動「台灣議題」，除向世界衛生組織（WHO）提案「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」列入議程外，在隨後進行的大會上，友邦再度提出要求，會議進入「二對二交叉辯論」。為台灣發言的是友邦聖文森及帛琉，而中國大陸及古巴則發言反對，最終全會仍依總務委員會建議不列入議程。
陳時中失望地表示，「在最高的健康殿堂裡，中國和古巴不斷用政治污染健康人權」，「人的健康，可以被政治污染到這樣子，難道我們不會憤怒嗎？」
陳時中也激動地說，「中國一再提到，台灣被妥善照顧。我必須要強調，沒有人可以照顧誰啦，自己的健康自己救，自己的國家自己奮鬥。」
陳時中說，「我對於說我們被妥善照顧，其實站在人的本身，都會覺得憤怒。我們自己奮鬥這麼久，居然被人家拿來說被妥善照顧。」
陳時中也表示，可以體會到那種感覺，體會到被忽視、被遺棄的感覺，而這是將來的動力，才有力量讓大家真正團結起來一致對外，保護健康、保護鄉土。
(中時電子報)
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