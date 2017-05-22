《台北筆記》2020登東京奧運　9月在台演出

2020年將登東京奧運演出的台日共製舞台劇《台北筆記》，描繪美術館裡的人生百態，9月將在台北演出。（台北藝術節提供）

台日共製舞台劇《台北筆記》，左起為製作人謝東寧、演員王琄和田中千繪。（台北藝術節提供）

2020年將登東京奧運的台日共製舞台劇《台北筆記》，集結金鐘獎影后王琄、謝盈萱等20名台灣演員參與，日前已於日本橫濱表演藝術節完成首演，9月將在台北演出。

《台北筆記》由日本導演平田織佐執導、台灣盜火劇團擔任製作，此作是自平田織佐1994年發表的作品《東京筆記》改編而來，原作以小津安二郎電影《東京物語》為靈感，以寧靜、緩慢的步調表現日本人內斂情感，改編成中文版本《台北筆記》，則新增了台灣元素。

盜火劇團團長謝東寧表示，中文版本台味十足，「在排練過程中，平田織佐順應地方文化，加入台灣人熱情直爽、大聲吵架的橋段，或是以拍頭作為打招呼的方式，這是在日本版本裡不可能出現的段落。」

《台北筆記》全劇呈現美術館裡的人生百態，透過美術館裡的現世安好狀態，和外在世界的崩世光景形成對比。描述在近未來的世界裡，歐洲儼然已成為戰場，在動盪不安的狀況下，諸多經典名畫只得送往亞洲地區避難。

故事就從一場荷蘭畫家維梅爾特展開始。一名久居鄉下的大姊，和住在都市裡的兄弟姊妹相約於美術館看畫、聚會，在看畫、談天的過程中，交換對人生的看法。

由於《台北筆記》首演地點就在橫濱美術館內，使得此劇更加寫實。在劇中飾演大姊的王琄表示，「在美術館空間演出，加上經常有兩組討論不同內容的演員同時間說話，使得彼此間的穿插和交織，就像音樂演奏一樣。」

謝東寧表示，在台演出版本在劇場呈現，會透過舞台設計呈現美術館的空間感，「在劇場空間收音會更加清晰，觀眾可感受到更集中的演員能量。」

值得一提的是，平田織佐計畫在2020年前，陸續推出《泰國筆記》、《首爾筆記》和《馬來西亞筆記》，屆時匯集各國精華版本，於東京奧運呈現。《台北筆記》將於9月15日至17日在台北水源劇場演出。

(中時)