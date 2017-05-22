戲迷想念李國修　三人行不行回來了

睽違4年，已故劇場大師李國修代表作《三人行不行》將再重演，左起為演員杜詩梅、朱德剛和邱逸峰。（台北藝術節提供）

李國修弟子黃毓棠將重現李國修代表作《三人行不行》。（台北藝術節提供）

舞台劇大師李國修過世4年，他所創辦的屏風表演班也在2013年暫時停止營運，不少戲迷至今仍想念他的作品。為此，其弟子黃毓棠計畫重現李國修代表作《三人行不行》，並由屏風老班底朱德剛、杜詩梅和邱逸峰挑戰三人分飾30角，8月在台北演出。

「我跟了國修老師14年，我覺得自己有義務重現他的作品，這是我的使命。」黃毓棠表示，這是第一步，未來計畫每年重推一部李國修作品。

黃毓棠說，這些年來她未曾離開劇場，只是轉換領域，專注在影劇、經紀和培育新人等工作，但仍然心繫李國修作品，「我也與老師的太太王月討論許久，我們都覺得今年剛好是屏風表演班成立30周年，今年推出時機恰好成熟。」

黃毓棠表示，《三人行不行》的結構精緻、節奏緊湊，李國修在30年前完成此作，相當不容易，「全劇總長100分鐘、397個笑點，僅動用2名男演員和1名女演員完成，舞台道具也相當精簡，只使用了4張摺疊椅、3件高腳椅和一些簡單的物件，演員的表現是這齣戲的核心。」

距離《三人行不行》上回演出已是4年前，劇情包羅萬象又親民，包括3名騎士拿著機車龍頭諷刺街頭交通混亂的場面、辦公室長官和員工之間糾葛心結、戀愛廣播劇與充滿推理趣味的目擊者等段落。將於8月18日在台北大安森林公園露天音樂台演出。

(中時)