女同事不理人 惡男竟怒拎衣領教訓

新竹市陳姓男子去年不滿女同事對購買印表機事宜不予理睬，氣不過衝回辦公室，將女同事衣領提起，造成頸部和上胸受傷，女同事不堪受辱，報案提告。

新竹地院法官審理時，陳男坦承因細故與女同事發生爭執，進而動粗，法官痛斥他侵害被害人身體健康法益，審酌他坦承犯行，依傷害罪判拘役30日，得易科罰金。

(中時)