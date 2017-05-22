續拓一帶一路 深圳貨運列車開往白俄羅斯

深圳今日也開通中歐班列，將從深圳開往白俄羅斯首都。(取自文匯報)

一帶一路高峰論壇在上周結束，中國持續拓展其絲綢之路路線，今(22)日上午，深圳也開通了駛向白俄羅斯首都明斯克的中歐班列，預計13天後抵達。

中歐班列是中國自2011年3月開始，開往歐洲的集裝箱列車，這樣的運輸方法較空運節省了8成的運費，也較海運省下了一半的時間，與途經各國也產生了極大的經貿往來，加強中國的國際影響力。

據文匯報報導，從深圳新開通的X8428次列車將從深圳鹽田港發車，經過新疆、哈薩克、俄羅斯後抵達白俄羅斯首都明斯克，總長約9900公里，預計要開13天。

X8428次列車此行主要載運的是大宗電商產品，以及對交貨時限有要求的輕工業與高科技電子產品。目前該列車是以單線行駛，每周一班，僅由深圳開往明斯克，未來計畫延伸到德國漢堡，並實現雙向行駛。

中歐班列目前已有超過4000班列車開行，而深圳是中國第29個開通中歐班列的城市。

(中時電子報)