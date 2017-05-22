男坐遮雨棚欲輕生 警消3小時濺血救命
23歲趙姓男子因工作不順利，起了輕生念頭，一早9點從桃園蘆竹長興路二段住處，跨越欄杆，呆坐在8樓外陽台的遮雨棚上，險象環生，趙男父親勸阻無效，趕緊打電話報警，附近民眾也連忙向消防員求援。
消防局第三大隊山腳、蘆竹分隊和一搜、三搜共出動8車、消防人員17名到場，蘆竹分局南崁派出所警員也趕抵，除上樓溝通安撫、嘗試拉進房內，一樓處也設置雙氣墊，並出動雲梯車待命。
因位處高樓，風勢強勁，眾人擔心他一時不慎或情緒激動可能發生憾事，警員陳冠廷及周玉衡不斷勸導他不要做傻事，趙男仍不為所動，警消和他僵持近3個小時，中午時趁趙男不注意，將他拉進屋內，順利解除危機。
搶救過程中小隊長游志源右手還被玻璃割傷，皮開肉綻、鮮血直流，另一名特搜隊員潘明哲也左手挫傷，所幸趙男並無大礙，2人呼籲大家珍惜生命。
＊珍惜生命 請撥1995
(中時)
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