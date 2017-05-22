孫淑媚戲裡1女對3男 戲外期待桃花開
台視新八點檔新戲《牡丹花開》首映會，孫淑媚一女周旋在李㼈、霍正奇、林健寰3男之間，現實生活中她卻是卻一直單身，急得鄰居要幫忙介紹對象給她，但她卻淡定表示「隨緣」就好。
記者會上3位「情敵」當場抽捧花還作勢搶人，孫淑媚笑說：「㼈哥很會逗人笑， 跟他對戲笑到腹肌都練出來了、 正奇哥很紳士是女孩們最喜歡的類型、 健寰哥保養有道感覺都不會老！」3個人各有各的好讓她不知該如何選起。
李㼈之前曾發下豪語年底前要積極健身，誓言一定要練成八塊肌，他大方秀年輕時的肌肉照，自信滿滿笑說：「我言出必行，到年底絕對讓你們看到50歲的『 彭于晏』」。戲中他對孫淑媚愛的大方，他也自爆當年「追女仔」 的手法很直接，和老婆熊家婕當初是一見鍾情， 並以結婚為前提追求：「直接傳訊息跟她說『我就是妳老公的候選人』」後來他更製造溫馨接送情、出國旅遊等機會，幾個月內就追到老婆，並順利娶回家。
記者會上同時宣布， 台視與美國新媒體公司8sian Media技術合作成立OTT平台「 TOUCH TTV」，將在明（5／23）天正式上線，只要輸入網址 touchttv.com即可線上觀看台視優質戲劇、綜藝、 新聞、專題四大類別的影音視頻，更可同步觀看「台視主頻」、「 台視新聞台」、「台視財經台」線上直播。
(時報周刊)
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