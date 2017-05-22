特赦阿扁！蔡啟芳不惜嗆與蔡易餘斷父子關係
前總統陳水扁日前出席凱達格蘭基金會募款餐會，特赦阿扁議題又浮上檯面。前立委蔡啟芳今天在臉書上嗆聲，蔡啟芳的兒子，現任立委蔡易餘是立院司法委員會的召委，本會期如不把赦免法之修正案排入議程，「那父子關係就結束！」
蔡啟芳說，陳總統有罪無罪先不說，換法官就是無罪，有罪就不用換了，道理就是這麼簡單。他也聲明自己不惜以父子關係作為代價，對自己兒子蔡易餘喊話，在會期結束前將《赦免法》修正草案排入委員會審查。
蔡易餘今年5月提案修正《赦免法第三條》，並在7月1日完成一讀。根據修正草案說明指出，提案緣由是有鑑於我國憲法賦予總統赦免之權利，但基於我國赦免法第三條規定，判決定讞為赦免之前提要件。
若參照國外經驗，仍有審判中或尚在追訴階段，國家元首基於領導高度，即予以赦免之案例，且總統特赦權涉及政治高度，為解決爭議司法案件，應放寬我國總統特赦權之限制。
(中時)
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