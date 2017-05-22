北醫牙科體驗診線南科啟用 產官學醫跨國合作
南部科學園區深耕醫材產業多年，園區50家醫材廠商聚落已然形成，以牙科醫材產品線最為完整，且園區廠商產品多已取得FDA、CE、TFDA等產品認證之肯定，已為產品銷售做好準備。近年，南科管理局為協助園區醫材廠商提升產品市占率及產值，積極與國內教學醫院及醫師合作，並結合產業與醫界量能開發更符合醫療需求產品。
日前南科管理局與北醫口腔醫學院合作，建置北台灣第一條牙科體驗診線，共使用南科6家廠商9項產品，包括醫百公司之DDS數位牙科臨床教學系統與IRIS植牙手術導航系統、光宇公司牙科治療椅、亞力士公司之口掃機與3D齒雕機、棕茂公司之氧化鋯陶瓷塊、美萌之齒顎矯正器及科頂公司高、低速磨牙機等。
北醫體驗診線將南科現有的醫療器材產業，實際結合醫師使用，透過體驗診線的建立，讓牙醫師對於MIT產品更加信任，有助於進入各大醫院及醫療院所，開啟國人對國產品的信心。
南科指出，配合政府推動生醫產業創新推動方案及新南向政策，未來能有機會以體驗診線的方式整體輸出，促進南科醫療產品能夠進入國際市場，搶得先機，打造南科成為世界亮眼的醫材聚落。
(中時)
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