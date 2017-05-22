致贈加菜金水果賀端節 朱立倫與長輩PK桌上划龍舟

朱立倫和失智夏爺爺PK桌上划龍舟，結果夏爺爺先馳得點。（新北市政府社會局提供）

朱立倫和夏爺爺PK桌上划龍舟。（新北市政府社會局提供）

端午節將屆，新北市長朱立倫特22日前往位於三重溪尾街的社會福利大樓，探視在聖心兒童發展中心及新北市自閉症潛能發展中心的星兒，以及在溪美公共托老中心的長輩，朱立倫除了致贈端節加菜金和蘋果禮盒外，還與曾是國光籃球隊員的夏爺爺PK桌上划龍舟，夏爺爺一把將龍舟拉過來並奪旗成功，朱立倫拍手叫好。

新北市聖心兒童發展中心專責辦理身心障礙學前兒童教育，有35名星兒，新北市自閉症潛能發展中心則服務自閉症、發展遲緩及情緒障礙兒童，有40名星兒，分別委託財團法人天主教光仁社會福利基金會和新北市自閉症服務協進會辦理，溪美公共托老中心則委託財團法人台北市立心慈善基金會辦理，收托有40位輕度失智失能的長輩。

朱立倫由社會局副局長呂春萍、三重區長劉來通等人陪同，一抵達社會福利大樓，便受到星兒和長輩以動健康歡迎，盡管星兒有些動作跟不上節拍，但仍努力表現，長輩並致贈手作的香包給朱立倫。

輕度失智的夏爺爺年輕時曾是國光籃球隊中鋒，馳騁球場，朱立倫和他PK桌上划龍舟，原本是用線慢慢將龍舟收回，但夏爺爺情急之下，直接將龍舟拉回奪旗，朱立倫開玩笑說，果然是國手，一下子就奪標了。

朱立倫表示，端節將屆，他特別來看看星兒和長輩，一方面祝賀大家佳節快樂，另方面也要感謝保育員和照服員對星兒的付出，對長輩的照顧，大家一起用愛心和耐心來關懷他們。

社會局副局長呂春萍表示，市府為關懷弱勢族群，結合各區公所至市內55間社會福利機構慰問，並致贈加菜金，預祝端午佳節快樂。

(中時)