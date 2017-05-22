致贈加菜金水果賀端節 朱立倫與長輩PK桌上划龍舟
端午節將屆，新北市長朱立倫特22日前往位於三重溪尾街的社會福利大樓，探視在聖心兒童發展中心及新北市自閉症潛能發展中心的星兒，以及在溪美公共托老中心的長輩，朱立倫除了致贈端節加菜金和蘋果禮盒外，還與曾是國光籃球隊員的夏爺爺PK桌上划龍舟，夏爺爺一把將龍舟拉過來並奪旗成功，朱立倫拍手叫好。
新北市聖心兒童發展中心專責辦理身心障礙學前兒童教育，有35名星兒，新北市自閉症潛能發展中心則服務自閉症、發展遲緩及情緒障礙兒童，有40名星兒，分別委託財團法人天主教光仁社會福利基金會和新北市自閉症服務協進會辦理，溪美公共托老中心則委託財團法人台北市立心慈善基金會辦理，收托有40位輕度失智失能的長輩。
朱立倫由社會局副局長呂春萍、三重區長劉來通等人陪同，一抵達社會福利大樓，便受到星兒和長輩以動健康歡迎，盡管星兒有些動作跟不上節拍，但仍努力表現，長輩並致贈手作的香包給朱立倫。
輕度失智的夏爺爺年輕時曾是國光籃球隊中鋒，馳騁球場，朱立倫和他PK桌上划龍舟，原本是用線慢慢將龍舟收回，但夏爺爺情急之下，直接將龍舟拉回奪旗，朱立倫開玩笑說，果然是國手，一下子就奪標了。
朱立倫表示，端節將屆，他特別來看看星兒和長輩，一方面祝賀大家佳節快樂，另方面也要感謝保育員和照服員對星兒的付出，對長輩的照顧，大家一起用愛心和耐心來關懷他們。
社會局副局長呂春萍表示，市府為關懷弱勢族群，結合各區公所至市內55間社會福利機構慰問，並致贈加菜金，預祝端午佳節快樂。
(中時)
關鍵字：朱立倫
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。