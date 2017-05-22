日本財政部周一指出，日本4月出口額年增7.5％，大致符合華爾街日報預期的8.2％，連續5個月呈現成長，主因是亞洲鋼鐵、半導體等製造設備的需求增長強勁。而4月貿易盈餘達到4,817億日圓，較去年同期下降40.6％。

(工商)