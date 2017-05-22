研發自駕車進度落後 福特撤換執行長

美國汽車大廠福特（Ford）周一宣布撤換執行長菲爾德斯（Mark Fields），該職位由智慧移動部門主管哈克特（Jim Hackett）接替。

投資者認為福特拓展核心汽車業務成效不彰，加上研發自駕車與電動車速度落後於競爭對手，使得股價低迷不振、公司前景蒙塵，因此董事會決定進行高層改組並讓菲爾德斯下台。

接任菲爾德斯的是現年62歲的哈克特，他過去曾擔任辦公室家具公司Steelcase執行長多年，去年跳槽至福特智慧行動部門擔任主管，主要負責自駕車技術業務。

(工商)