怎麼又是你？ 通緝犯二個月內被同警抓二次
台中市26歲楊姓男子，今年3月24日才因侵占案遭南屯所副所長曾一峯逮捕，巧的是不到二個月，日前楊男騎車在路上又遭曾一峯攔查，發現楊男又因今年4月因侵占罪被通緝，再度將他上銬，楊男被補時面露無奈嘆說：「我們真的是有緣!」。全案經警方詢問後移送台中地檢署歸案。
警方指出，楊男2個月前，因侵占案遭通緝，在今年3月24日因友人騎車搖搖晃晃，遭南屯所副所長曾一峯等人攔查，發現是通緝犯而逮捕，沒想到隔不到2個月，日前楊男騎車行經黎明路與環中路口時，恰巧與正在等紅燈的南屯所副所長曾一峰與警員謝博壹等人相遇，由於楊男見警方時眼神閃爍，引起曾員等人注意，於是攔查，起初楊男還以是外地人，正在找路為由辯解，不過曾一峯覺得他的濃眉大眼及一口台灣國語，立即想起楊男曾遭其逮補。曾一峯再次詢問楊男資料查尋，發現楊男又於106年04月12日遭台中地檢署以侵占罪通緝在案，隨即將他再度逮捕。
楊男向警方供稱，他目前是以打零工維生，日前藉故向友人借手機，並趁其不備轉身逃逸，所以被友人告侵佔，又因一人住在外面，沒收到傳喚通知書才遭地檢署通緝。由於楊男二次都因侵占罪，被同一個警察逮補，直說運氣太背，真是冤家路窄啊！
南屯派出所所長楊錫洲呼籲民眾勿因貪心而觸法，根據刑法規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占自己持有他人之物者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科一千元以下罰金。」
(中時)
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