劉文正神隱美國被傳變胖 楊耀東親眼見證說...
「永遠的偶像」劉文正退出演藝圈30多年後，便定居美國行蹤成謎，還一度被瘋傳變胖了，近況令粉絲相當好奇。而歌手楊耀東近日為了「民歌42」演唱會從美國返台，被問到好友劉文正是否真的變胖？他僅幫忙澄清，卻不再多透露細節。
據《聯合報》報導，楊耀東在美國長期生活，不但經營餐廳，還曾投入房地產，最近因為「民歌42」難得返台，受訪時被問到有無見過劉文正，他說：「很多朋友看過他，但見面不能說，要裝作不認識。」另外，楊耀東也透露劉文正常現身洛杉磯和拉斯維加斯，不過因為不想被認出，故只要一被旁人介紹出名字，他就會馬上起身離開。
至於外界所傳劉文正變胖了？楊耀東則表示：「變胖子？那不是他吧！」替好友澄清變胖傳聞，但再問起劉文正的帥氣外型是否有變，他僅回不知道，並堅持不鬆口其他細節。
事實上，去年有一名光頭司機因五官和劉文正極為相似，引來不少人熱議那是劉文正的近照，但劉的愛徒方文琳馬上跳出來反駁，並表示友人透露劉文正還是保持的很好，稱他是完美主義者，無論如何都會維持好自己的健康與外在。
(中時電子報)
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