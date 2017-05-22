世大運中培隊集訓 郭李建夫再任總教練
世大運中華培訓隊今起到開南大學展開為期兩周集訓，由郭李建夫擔任總教練，預計在6月13日至17日在台體大棒球場與日本職棒讀賣巨人未來之星舉行交流賽，21日前往美國移地訓練，與美國NCAA明星隊進行5場對抗賽，培養球隊默契，調整出最後22人名單。
在獲選的26人名單中，以大學體系為主，投手11人中包含多次國手經歷的呂彥青也在陣中。
世大運中培隊由剛拿下今年UBL總冠軍的開南大學郭李建夫擔任總教練，並請來中信兄弟打擊洋將教練克魯茲任客座打擊教練，郭李建夫從2014年U21世界盃棒球賽，2015年韓國光州世大運，都帶領中華隊在國際賽拿下冠軍的好成績，此次誓言全力衛冕世大運金牌。
開南大學推廣棒球運動不遺餘力，中培隊所有球員除了在開南大學棒球場和體育館練習之外，更有多名開大的球員參與賽事，包含：牛棚教練余浩奕、投手吳俊杰、內野手陳麒源，與外野手岳東華、陽尚衛等多名球員參與。
(中時)
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