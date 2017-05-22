率團赴瑞士 陳時中：已與20國交流
世界衛生大會（WHA）今開幕，台灣今年未獲邀，衛福部長陳時中率領「世衛行動團」赴瑞士日內瓦，陳時中在22日指出，11個友邦支持台灣參與WHA的提案，最後未納入議程。他已向WHO遞交抗議信，表達不滿與憤怒。
陳時中晚上與台灣媒體電話連線表示，此行已與20個左右的國家交流，許多友邦對台灣表達友善之意，至於是哪些國家，他說，此問題「敏感」，目前無法透露。
20日陳時中率團抵達日內亞，經過兩天行程之後昨天先舉辦國際記者會，回答外媒問題時，他表示，「在醫療人權殿堂裡，所有事情應以醫療人權為出發點，而非政治。」
他對外媒表示，蔡英文總統對兩岸政策昭示「新情勢、新問卷與新模式」，台灣「對現況沒有做任何的改變」。
台灣外交部洽請友邦向WHO提案「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」，爭取在WHA列入議程，但已遭否決，總務委員會決議不納入議程。昨晚與台灣媒體連線時，陳時中表示，「一切都在外交部的掌握中」，這次外交部成功讓11個友好國家提案，進行2對2相關討論，已透過駐日內瓦外館遞交抗議信給世衛，對無法參與WHA表達不滿。
接下來三天半行程，陳時中認為現不宜透露太多，他強調，兩岸政治立場有異，但健康人權應該被尊重，「政治不該影響WHA健康人權」。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。