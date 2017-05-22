率團赴瑞士 陳時中：已與20國交流

世界衛生大會（WHA）今開幕，台灣今年未獲邀，衛福部長陳時中率領「世衛行動團」赴瑞士日內瓦，陳時中在22日指出，11個友邦支持台灣參與WHA的提案，最後未納入議程。他已向WHO遞交抗議信，表達不滿與憤怒。

陳時中晚上與台灣媒體電話連線表示，此行已與20個左右的國家交流，許多友邦對台灣表達友善之意，至於是哪些國家，他說，此問題「敏感」，目前無法透露。

20日陳時中率團抵達日內亞，經過兩天行程之後昨天先舉辦國際記者會，回答外媒問題時，他表示，「在醫療人權殿堂裡，所有事情應以醫療人權為出發點，而非政治。」

他對外媒表示，蔡英文總統對兩岸政策昭示「新情勢、新問卷與新模式」，台灣「對現況沒有做任何的改變」。

台灣外交部洽請友邦向WHO提案「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」，爭取在WHA列入議程，但已遭否決，總務委員會決議不納入議程。昨晚與台灣媒體連線時，陳時中表示，「一切都在外交部的掌握中」，這次外交部成功讓11個友好國家提案，進行2對2相關討論，已透過駐日內瓦外館遞交抗議信給世衛，對無法參與WHA表達不滿。

接下來三天半行程，陳時中認為現不宜透露太多，他強調，兩岸政治立場有異，但健康人權應該被尊重，「政治不該影響WHA健康人權」。

(旺報)