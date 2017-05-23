肚皮舞男老師被控詐欺 陳妻：人在加護病房 請多給時間

多名舞蹈老師拿出臉書對話及匯款單，指控國內知名肚皮舞陳姓男老師，涉嫌詐欺。（黃國峰攝）

陳老師妻子19日代丈夫發文表示，陳老師在加護病房內，並於22日表示，陳老師現正昏迷中，拜託大家多給點時間，陳老師一定會給大家一個交代。（翻攝陳老師臉書）

國內一位知名肚皮舞陳姓男老師被控，疑是以到日本公益演出為名義，招攬團員，但卻收了23名團員每名2萬多元的團費後，本該在5月19日出團，卻沒有出團，也沒用任何方式通知團員，經團員向旅行社查證，卻發現根本機票都沒定，人也失聯，22日多名團員憤而前往台中警四分局報案。

參加此次出團的江老師表示，她是透過其他舞蹈老師介紹才參加的，原先是衝著公益表演，想說為國家爭光，才決定參加，結果原先預定4月21日出團又延到5月19日，但奇怪的是19日前一個禮拜，怎麼連行程表都沒有，也沒有機票，但此時已聯絡不到陳老師，17日就前往高雄當地派出所報案，質疑他將團費挪至私用，住院只是拖延，如果身體不舒服，早該通知團員。

另外林小姐表示，她是民國100年時與陳老師前往日本福島核災義演時才認識，指控陳老師利用公益義演的模式，取得大家的信任，然後向大家借錢，她本身也借了三萬塊給陳老師，至今6、7年未還，本來也不在意這三萬元，但因為此次日本團事件，在臉書上才發現，很多人都被借錢未還，指出大家都不缺那3萬塊，台灣舞蹈圈的舞者都很善良的，只希望不要有人被騙。

另一位泰國團的賴小姐指出，她是陳老師在彰化的學生，當初去年12月，陳老師在臉書上招攬去泰國旅遊，交了1萬元訂金後因個人因素不去，後來該團也沒成行，當時陳老師也承諾會退費，但至今也沒退錢，至於其他團員，因不認識，無法得知他們的情形。

陳老師妻子，則在19日晚間於陳老師臉書，代發文指出「陳老師目前狀況不是很穩定，在加護病房治療中。請大家給陳老師一些時間，等陳老師狀況穩定後，再跟大家聯絡。」陳妻於22日晚表示陳老師於19日晚接受手術前發言，手術後會聯絡，但接受心導管手術後，目前卻呈現昏迷狀態，腎指數也不穩定，請大家再給陳老師多一點時間，等他清醒一定給大家交代。

(中時)