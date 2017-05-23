不鳥國會傳喚 佛林將援引憲法這一條

美國情報委員會以傳票要求佛林提交涉俄文件，不過佛林引用憲法條文將予拒絕。(資料照片/陳子巖攝)

前美國國家安全顧問佛林。(圖:美聯社檔案照)

深陷涉俄案調查的前美國國家安全顧問佛林(Michael Flynn)，決定援引美國憲法第五修正案有關拒絕自證罪行的條文，拒絕向國會情報委員會提供文件。

美國國會正在調查有關2016年俄羅斯干預美國大選的事件，該委員會在大約2周前就向佛林發出傳票，要求佛林提供有關文件。美國各大媒體今天報導，根據可靠消息證實，佛林周一會致函國會，行使他的憲法權利，援引憲法第五修正案，拒絕向國會提交文件。

憲法第五修正案是用來防止政府濫權的條文，任何人非經大陪審團的起訴或指控，不受判處死刑或其他不名譽之罪的審判，但軍事案件除外。條文又規定任何人不得因同一罪而兩次受審、不得在任何刑事案件中強迫自證其罪；不經正當法律程序，不得被剝奪生命、自由和財產等。

佛林之所以援引這項條文，主要是行使其不得被強迫自證其罪的規定。法律專家指出，由於國會多個成員這段期間不斷要求要調查或起訴佛林，佛林如果這時候回應國會要求其交出文件的傳喚，將對他未來一旦遭到刑事檢控極為不利，佛林不會輕率的提交對他未來可能不利的文件給國會。

法界分析指，佛林這麼作是行使憲法權力來要保護自己，並不代表他承認犯罪。

佛林在今年2月因為誤導美國副總統彭斯和其他白宮資深官員有關他與俄羅斯駐美大使的電話通話內容而遭川普點名要他走人。而佛林與俄羅斯之間的關係也成為美國國會、司法部以及聯邦調查局FBI分頭調查俄國干預美國大選案的關鍵。

佛林先前在接獲國會要求傳喚文件時，曾經設法要以「不公平的指控」取得豁免，以期與參議院情報委員會合作。

(中時電子報)