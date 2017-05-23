研究：網路速度太慢 會引發重大疾病

據科學研究指出，如網路不順、網路速度太慢也對人體健康造成嚴重威脅。（達志影像／shutterstock提供）

智慧型手機盛行，現代人「人手一機」，隨處都要「滑一下」才安心！然如遇到wifi不穩定、4G卡卡，難免上網會不順！然這除了讓上網人心煩外，據科學研究指出，如網路不順、網路速度太慢也對人體健康造成嚴重威脅。

據大陸《新浪網》報導，瑞典科學家針對網路速度和人體健康進行研究，研究者找來200名受試者，請他們用智慧手機或平板電腦看網路影片，並在他們看網路影片時時測量他們的脈搏、腦活躍程度和眼球活動速度。

研究發現，如網路速度正常，網路影片順暢播放，人的反應是平和的，然如網路速度不穩或很慢，影片播放延遲，人的心臟跳動頻率明顯會加快，同時人們還會感受到如同面臨巨大壓力時的情緒緊張。

科學家分析，這種情緒波動起伏會對心理造成極大的傷害，甚至會導致嚴重疾病，不可不慎！

(中時電子報)