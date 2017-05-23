想彈劾川普 他被威脅吊死樹上

川普因為連串醜聞，而讓許多議員表態要彈劾他。(圖片取自美聯社)

川普因為連串醜聞，而讓許多議員表態要彈劾他。(圖片取自美聯社)

聯邦眾議員格林(Al Green)日前公開發表希望彈劾川普言論，成為首位公開表達彈劾川普意願的聯邦眾議員。為此他近日也向收到的數條死亡威脅電話留言，這些留言充滿謾罵、種族歧視，甚至還威脅要把格林吊死在樹上。但格林表示，無論這些威脅多麼恐怖，都不會改變他要彈劾川普的意願。

聯邦眾議員格林20日在舉行市民會議，現場有大量警員進行安檢才能進入會場，他造勢收到許多死亡威脅，其中他播放三段語言留言，大意是「你不能彈劾任何人，如果你嘗試這麼做，我們會把你吊死在樹上」

格林更表示除了死亡威脅語言留言，他在休士頓及華盛頓的辦公室內也收到不少威協信，他說，川普開除聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）因他調查川普，這問題很嚴重。他強調「川普這麼做是在妨礙司法公正；美國沒有人能凌駕法律之上，即使是總統也不行。」他認為掩飾不正確，仇恨需要被曝光，這是處理仇恨最好方式

(中時電子報)