吸大麻有錢賺？美大學徵求志願者
為了進行一項跟大麻相關的醫學驗究，美國一家大學正在徵集願意吸食大麻的人士，而且獲選的受試者還有酬勞可領。
位於美國西岸華盛頓州的華盛頓州立大學(WSU)，研究人員正在研發一個可以偵測大麻使用量的呼氣測試器，需要志願者參與測試。
這項研究為期兩個星期，參與研究的人士須年滿21歲，第一個小時可以獲得30美元(約合新台幣900元)，之後多出來的時間，則每個小時可獲取10美元(約合新台幣300元)。
進行實驗時，受試者必須自己購買大麻，然後在自己家中吸食然後測試。為避免受到藥物影響開車，研究團隊接下來會安排計程車到家中載受試者去醫院進行第二次的檢測。
目前有29個州加上哥倫比亞特區允許藥用大麻，一般娛樂用大麻也在8個州加上哥倫比亞特區通過合法化。為了取締受藥物影響開車，執法人員必須花時間等候涉嫌違法者的大麻使用測試結果。這項醫學研究的學者認為，如果該大麻呼氣測試器能夠研發成功，對於大麻合法化的州有重大意義，有助於執法者在取締受到過量大麻影響違法開車的行動，節省等候測試結果的時間。
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(中時電子報)
關鍵字：大麻、大學.受藥物影響.呼氣測試器
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