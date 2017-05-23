奧客台女遊日叫店員「滾」刪臉書留言、帳號止血
台灣女子到日本神戶購物因因卡片沒錢，結帳時刷卡不過卻硬說是機器問題，中國籍女店員出面翻譯解釋，更怒飆店員「不要廢話」，最後還叫對方「妳滾啊！」。影片曝光後，引發網友批評，連國外媒體也報導。事後台女數度在《臉書》發文道歉，仍難熄網友怒火。該名台女昨（21日）晚刪光《臉書》留言，透露擔心親友們受到牽連，將會停用該《臉書》帳號。
在日本飆罵店員的女子在台灣經營代購事業，影片曝光後遭到網友痛罵，有網友表示，「丟臉丟到國外去」、「在日本丟盡台女的臉！覺悟吧。」等。事後該名女子在其個人臉書致歉表示完全是她個人的錯，同時向網友喊話：「懇求大家不要肉搜我的家人，一切事（是）我個人造成的問題，我剛剛上飛機前沒有關閉FB，就是希望對這件事負責，選擇面對。」她也懇請大家不要肉搜她的家人，也希望大家將留言中的個資刪除，並表示已請人聯繫店家，將會親自道歉。
然網友的憤怒仍不止息，昨晚該名女子在其個人臉書選擇刪光留言，她表示，「各位FB親友，為了怕大家受牽連，我刪除大家的留言，請大家不要再留言，我這個FB帳號不會再使用了，真的很抱歉連累你們。」
然此奧客行徑已重傷台灣人形象，不管是不是在國內外，不要以為是「客人」而擺出高姿態，作為一個人應有的禮貌與態度也是必要的。
(中時電子報)
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