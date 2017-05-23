NBA》杜蘭特：加入勇士是無比正確的決定

勇士隊杜蘭特(右)對現況非常滿意。(美聯社資料照)

從季外開始忍受外界的炮火，如今生涯首座總冠軍已近在眼前，勇士前鋒杜蘭特心情大好，愈發覺得自己去年的決定實在非常明智。杜蘭特表示：「不論輸贏，我加盟勇士是100%正確的選擇，我在這裡的每一刻都很開心。」

除了爭冠，在勇士打球感到自在，才是杜蘭特感到幸福的原因。「這就是我該來的地方，純粹的籃球，他們明白享受比賽的真諦。」今年的季後賽，經常可以看到杜蘭特與隊友在板凳區休息時有說有笑。

「熱情與嚴肅之間有個界線，我們盡量保持在這之間，讓自己能樂在其中。」雖然與前隊友韋斯布魯克之間有些誤解，不過杜蘭特加盟勇士之後，跟新隊友似乎相處愉快，沒有傳出內部問題，他也非常肯定勇士的球隊文化。

歷經季末受傷、總教練科爾請病假，杜蘭特很快就要摘取勝利的果實。對於外界與家鄉球迷的批評，他曾經很難過但已漸漸能釋懷。「有些人老愛跟你唱反調、對你指指點點，不過人生本來就是這樣。」

(中時電子報)