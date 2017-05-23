NBA》杜蘭特：加入勇士是無比正確的決定
從季外開始忍受外界的炮火，如今生涯首座總冠軍已近在眼前，勇士前鋒杜蘭特心情大好，愈發覺得自己去年的決定實在非常明智。杜蘭特表示：「不論輸贏，我加盟勇士是100%正確的選擇，我在這裡的每一刻都很開心。」
除了爭冠，在勇士打球感到自在，才是杜蘭特感到幸福的原因。「這就是我該來的地方，純粹的籃球，他們明白享受比賽的真諦。」今年的季後賽，經常可以看到杜蘭特與隊友在板凳區休息時有說有笑。
「熱情與嚴肅之間有個界線，我們盡量保持在這之間，讓自己能樂在其中。」雖然與前隊友韋斯布魯克之間有些誤解，不過杜蘭特加盟勇士之後，跟新隊友似乎相處愉快，沒有傳出內部問題，他也非常肯定勇士的球隊文化。
歷經季末受傷、總教練科爾請病假，杜蘭特很快就要摘取勝利的果實。對於外界與家鄉球迷的批評，他曾經很難過但已漸漸能釋懷。「有些人老愛跟你唱反調、對你指指點點，不過人生本來就是這樣。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。